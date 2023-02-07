Hatay’da çadırlar yeni kuruluyor: Depremin üstünden 38 saat geçti

Depremin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da, depremzedeler için 107 çadırın kurulumu başladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde resmi açıklamaya göre 3 bin 549 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremden en çok etkilenen illerden birisi de Hatay. Bölgedekiler, Hatay’a yardım gitmediğini belirterek yardım çağrısında bulunmayı sürdürüyor.

Depremin ardından 38 saati geride bırakırken, AFAD koordinasyonunda bölgeye çadırlar gelmeye başladı.

Antakya ilçesindeki Millet Bahçesi’nde askerlerin de desteğiyle 107 çadır kurularak depremzedeler buralara yerleştirildi.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, sivil toplum kuruluşları, jandarma ve belediyelerce toplanma bölgesinde, depremden etkilenenlere yiyecek, giyecek, yakacak ve battaniye yardımı yapıldı.