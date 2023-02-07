Hastane çalışanları vinç kiralayıp yoğun bakım hastalarını kurtardı

ALTAN SANCAR

Antakya’da hasar gören hastanenin yoğun bakım servisinde yatan hastalar, hastane çalışanlarının kiraladığı vinçle kurtarıldı. Kentteki hastanelerin hasar görmesi nedeniyle, enkazdan çıkarılanlar çevre hastanelere gönderiliyor.

Fotoğraf: Diken

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde en az 285 artçı deprem meydana geldi. 7 Şubat 14:40 itibariyle ölü sayısı 3 bin 549, yaralı sayısı 22 bin 168. 9:35 itibariyle yıkılan bina sayısı 5 bin 775.

Depremin en çok etkilediği yerlerden birisiyse Hatay’ın Antakya bölgesi.

Antakya’da hastanelerin hasar görmesi sağlık sistemini derinden etkiledi. Enkaz altından çıkarılanlar çevre hastanelere sevk edilirken, kentte kurulan sahra hastanesi ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor.

Kentte hasar gören Defne Hastanesi’nin yoğun bakımında yatan hastalar 36 saat boyunca mahsur kaldı. Hastalar, hastane çalışanlarının çabasıyla kurtarıldı.

Hastane çalışanları tarafından kiralanan vinç yardımıyla hastanenin üst katına çıkan yurttaşlar ve hasta yakınları, mahsur kalan ve hala yaşayan hastaları kurtarıyor. Yukarı yükseltilen vince alınan yoğun bakım hastaları, aşağı indirildikten sonra yakınları tarafından alınarak başka hastanelere götürülüyor. Başka hastanelere ulaşma şansı olmayanlarsa hastane yakınındaki otoparkta bekliyor.

Antakya’da sağlık altyapısının çöktüğünü dile getiren yurttaşlar, buldukları vincin yakıtının bitmesi nedeniyle saatlerce yakıt aradıklarını ve bulamadıkları için kurtarma çalışmalarının aksadığını belirtti. Yurttaşlar, yardım gelmemesine tepki göstererek, “Burada devlet mevlet yok, bir başımıza kaldık” dedi.

Öte yandan ameliyat sırası beklerken depreme yakalanan Adem Bölük ise kendisini bir hemşirenin kurtardığını söyledi, kendilerine yemek ve su ulaşmadığını belirtti. Deprem sırasında ameliyat elbiseleriyle kaldığını, kendisini kurtarmaya gelen bir hemşirenin bir kolunda bebek olduğunu dile getirdi.