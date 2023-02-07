HDP’li Kenanoğlu: Pazarcık’ın yüzde 20’si ayakta, sadece iki AFAD görevlisi gördüm

ANIL CAN TUNCER

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, depremin merkezlerinden Kahramanmaraş Pazarcık’taki incelemelerde yalnızca iki kişilik bir AFAD ekibi gördüğünü söyledi.

Pazarcık’taki binaların yüzde 80’inin kullanılamaz hale geldiğini belirten Kenanoğlu ”İnsanlar dışarıda soğukla mücadele ediyor. Çadır yok. Yiyecek sorunu var, ekmek yok” dedi. Kenanoğlu, görüştüğü insanların ”Depremden ölmedik, açlıktan ve soğuktan öleceğiz” dediğini aktardı.

Fotoğraf: Ali Kenanoğlu/HDP

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7’ydi. Bu depremin ardından AFAD, saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Depremdeki ölü sayısı saat 16:33 itibariyle 3 bin 549.

Depremin ardından 37 saat geçmesine rağmen bazı yerleşimlere henüz yardım ekipleri ulaşmış değil. Bunlardan birisi depremin merkezi Pazarcık.

HDP’li sekiz milletvekili bugün 70 bin nüfuslu Pazarcık’taydı. Bölgeyi inceleyen vekillerden Ali Kenanoğlu, ‘AFAD görevde, devlet müdahale ediyor’ gibi bir durumun olmadığını söyledi. Pazarcık’taki binaların yüzde 80’inin kullanılamaz hale belirten Kenanoğlu, insanların dışarıda olduğunu ve soğukla mücadele ettiğini bildirdi.

Kenanoğlu şunları söyledi: ”Daha da vahimi yiyecek sorunu var. Ekmek yok. Yıkılmış bir okulun bahçesindeki anne ‘Çocuğuma dünden beri yiyecek bir şey veremiyorum, ekmek orsa ıslatıp vereceğim’ diye bir serzenişte bulundu. Öncelikli talep yiyecek. Çadır hiç yok. İnsanlar birkaç yerde kendi başlarına barınak yapmışlar. Burada sadece Pazarcık’ta iki AFAD görevlisi gördüm enkaz başında. Onun dışında bir özel kuruluşun çalışma ekibi var. Profesyonel anlamda sadece iki ekip gördük. Onun dışında enkazlarda hiçbir şekilde ekipler yok. Çıkabilenler enkazlardan kendi imkanlarıyla çıkmış. İnsanlar ‘Depremden ölmedik açlıktan ve soğuktan öldük’ diyorlar. Burada biz hiçbir şekilde askeri bir heyetin çalışmasını görmedik. Maraş merkezde de çok sayıda yıkım var. Orada enkaz başlarında bizim aracımızı durdurup ‘Buraya kimse gelmedi’ diyenleri gördük”