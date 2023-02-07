Adıyaman merkez: AFAD hala yok, halk kendi pişirip kendi dağıtıyor

RECEP KARADOĞAN

İlk depremin üstünden 37 saat geçti ama Adıyaman’ın merkezine hala Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ulaşmadı. Yurttaşlar yolda pişirdiği çorbayı dağıtıyor. Kente gelen kurtarma ekibinin sayısı 20’yi geçmiyor. Onlar da ekipman açısından yetersiz.

Fotoğraf: Diken

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi.

Biri 6,6 büyüklüğünde en az 285 artçı deprem meydana geldi. 7 Şubat 14:40 itibariyle ölü sayısı 3 bin 549, yaralı sayısı 22 bin 168. 9:35 itibariyle yıkılan bina sayısı 5 bin 775.

312 bin nüfuslu Adıyaman’ın merkezinde yakınlarının enkaz altında seslerini duyanlar, çaresizce yardım istiyor.

Kendi imkanlarıyla yakınlarını kurtarmaya çalışanlar, hiç değilse kepçe, kesim ve kırım aleti gibi ekipmanların ulaşmasını bekliyor. Kente gelen kurtarma ekibinin sayısı 20’yi geçmiyor. Onlar da ekipman açısından yetersiz.

Yetersizlik gerekçesiyle şehir içinde başka yere gönderilen sınırlı kepçe nedeniyle yakınlarını kurtarmak isteyenler arasında zaman zaman tartışmalar çıkıyor.

Tüm dükkanlar kapalı

Ayrıca hiçbir market ve dükkan açık değil. Susuzluk ve açlık çeken veya bebeğine bez-mama almak isteyenler camları kırılmış marketlerden ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Üstü yıkılmış bir binanın önünde bekleyen bir kadın, “Yok mu çocuğuma burdan bez alacak biri” diye etraftakilerden yardım istiyor.

Yine market önüne gelen bir vatandaş “İçeride şu var mı” diye soruyor.

İstasyonlarda benzin tükendi. Yakınlarını merkezden çıkartmak isteyenler, bir litre dahi olsa benzin almak için ellerindeki şişelerle aracı olanlardan yardım istiyor.

Bazı yardım kuruluşları ve gönüllü ekiplerin şehrin girişine geldiği ama asıl AFAD ekibi beklendiği için bunların girişine izin verilmediği belirtiliyor.

Vatandaşlar hiç değilse getirilen kepçe, kırım ve kesim aleti gibi ekipmanların kısa sürede gönderilmesini istiyor.

Enkaz altından bazı kişiler çıkarılsa da özellikle dondurucu hava işleri daha da kötüleştiriyor.

Bazıları, açlık çekenler için yol kenarında pişirdiği çorbayı dağıtıyor.

Özellikle soğuk havaya rağmen yakınlarını kurtarma umuduyla enkaz önünden ayrılmayan veya gidecek yeri olmayanlar kendilerine bir gıda yardımı, battaniye gibi temel ihtiyaçların bile ulaştırılmamasından şikayetçi.