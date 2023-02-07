Demirtaş, muhalefete seslendi: İktidar yanaşmıyorsa siz ortak hareket edin 

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefet partilerine seslenerek deprem konusunda iktidarın ortak hareket etmeye yanaşmaması durumunda beraber hareket etmelerini istedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Bir işbirliği yapılmaması durumunda 100 binden fazla insanın ölebileceğini kaydeden Demirtaş, Twitter’dan şu mesajları paylaştı:

*Somut öneri ve çağrılar yapıyorum. Lütfen her türlü ayrımı bir kenara bırakıp önce insanlarımızı sonra da insanlığımızı kurtarın. İktidar partileri ortaklaşmaya yanaşmıyorlarsa tüm muhalefet bir araya gelmelidir.

*Partilerin genel başkan yardımcılarından oluşan, biri Diyarbakır diğeri Adana’da iki ortak koordinasyon merkezi kurulmalıdır. Partilerin sağlayacakları tüm sivil yardım ve dayanışma organizasyonunu bu merkezler yürütülmelidir.

*Belediyeler, AFAD, Kızılay, TSK, büyük şirketler yıkılan tüm şehirlere, mahallelere, köylere kurtarma ekipleri, çadır, mobil mutfak göndermelidir.

*Partilerin oluşturacakları koordinasyon merkezleri ise 81 ilden gönüllüleri, yardım etmek isteyenleri bu kurtarma, sağlık ve mutfak ekiplerine destek olacak şekilde 24 saat yönlendirmelidir.

*Devlet, vatandaş, partiler, sivil toplum örgütleri ve büyük şirketler tam bir iş birliği yapamazsa 100 binden fazla insanımızı kaybedebiliriz. Zaten 36 saati kaybettik. Daha fazla gecikerek felaketi katliama dönüştürmeyin.

*HDP, TİP, EMEP, SOL Parti en örgütlü güce sahip partiler olmalarına rağmen, genel bir koordinasyon olmadığı için potansiyellerini harekete geçiremiyorlar. Belediyelerimize el konulmasıydı hepsini biz yapabilirdik ama bugün bunları bir kenara bırakıp insanlıkta birleşelim.

1- Somut öneri ve çağrılar yapıyorum. Lütfen her türlü ayrımı bir kenara bırakıp önce insanlarımızı sonra da insanlığımızı kurtarın.



İktidar partileri ortaklaşmaya yanaşmıyorlarsa tüm muhalefet bir araya gelmelidir. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) February 7, 2023

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Bu depremin ardından saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremdeki ölü sayısı saat 16:33 itibariyle 3 bin 549 olarak açıklandı.