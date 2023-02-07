Kaftancıoğlu ‘plansızlığı’ eleştirdi: Bırakın yardımları ulaştıralım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, deprem bölgesine yardımlar konusunda plansızlığı eleştirerek, birçok yere hala ulaşılamadığını ve profesyonel ekiplerin bekletildiğini söyledi.

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Güneydoğu’da meydana gelen depremlerde başta merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’te binlerce bina yerle bir oldu. Bu kentlerde yakıt, erzak ve gıdaya erişimde zorluk çekilirken, arama-kurtarma ekiplerinin de yetersiz kaldığı bildiriliyor.

‘Zamanla yarış’

Canan Kaftancıoğlu. (AA)

Zamanla yarışıldığını vurgulayan Kaftancıoğlu, Twitter’dan şunları yazdı:

*Çıldırmamak elde değil. Evet, o gün bugün değil biliyorum ancak 85 milyon tek yürek elinden geleni yapmaya çalışırken “Tek elden yapacağız” deyip iş, planlama yapamayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Hala yardımlar ulaştırılamıyor ve profesyonel ekipler bekletiliyor!

*Bugün o gün değil gerçekten. Bırakın vatandaşın bölgeye ulaşan yardımlarını hızlıca ihtiyacı olanlara (milletvekillerimiz bölgede) onlar üzerinden ulaştıralım. Tamam, siz de dağıtabilirsiniz ancak zamanla yarışıyoruz, el birliğiyle ve hızlıca.

*Donmakla ölmek arasında bir yaşam var bölgede. Kastettiğim sadece CHP milletvekilleri değil meclisteki milletvekillerinin bölgede olanlarının tamamı alsın bir tırı hızlıca bir köye bir ilçeye götürsün.

*Bari bunu koordine edin, edemiyorsanız bırakın onlar kendi koordinasyonunu sağlar zaten. Zaman, zaman, zaman…