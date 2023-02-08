Hatay Antakya’da son durum: ‘Yürürken binalardan ses geliyor, yardım bekliyorlar’

AYŞEGÜL KASAP

CHP Meclis üyesi Eren Erdem, Hatay Antakya’daki son durumu anlattı. Yardım için bölgede bulunan Erdem arama kurtarma için olmazsa olmaz olan ekskavatör ve vinçin bölgede olmadığını söyledi: “Kafasında baret olan bir kalabalık var orada. İki enkazda çalışma var, gerisinde yok.”

Antakya’daki depremzedelerden biri olan Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik personeli Nihat Okuyan “Gruplarda arkadaşlar bize yardım aracı gönderdiklerini yazıyorlar ama araçlar Hatay’ın girişinden geri gönderiliyor. Bir şekilde ulaşım engelleniyor” dedi.

CHP Hatay il başkanı Hakan Tiryaki de yardım araçlarının ‘Adıyaman’a yönlendirildiği’ yönünde bilgi aldıklarını ama henüz bunu teyitleyemediklerini söyledi: “Burada su bile dağıtmadılar daha.”

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu. Son güncellemeye göre can kaybı 5 bin 894.

‘İki enkazda çalışma var gerisinde yok’

CHP’li Erdem kentte su bile bulamadıklarını söyledi: “Canımızı dişimize taktık dışardan bir şey getirelim diye. Binalardan ses geliyor yürürken. Ekskavatör ve vinç yok. Kafasında baret olan bir kalabalık var orada. İki enkazda çalışma var, gerisinde yok. Her enkazda canlı var şu an. Bu akşam ilk defa girildi arama kurtarmaya oraya.”

Bölgenin riskleri olduğunu belirten Erdem şöyle devam etti: “İnsanları orada barındıracak şartlar oluşmazsa, bu sefer dışarı göçten dolayı trafik kilitlenmesi devam edecek. Şu anda girişler kilit. Bundan dolayı oradaki çalışmalar da aksayacak. Birkaç saat içerisinde TSK oraya girmeliydi ve o mesele çözülmeliydi. Ama şimdi ortada AFAD üniforması giren insanlar var. Resmi görevliler AFAD üniforması giydi bekliyorlar.“

‘Çocuklarımız perişan’

Antakya’daki depremzedelerden Okuyan yardım beklediklerini söyledi: “Üç günden beri göçük altında kalan vatandaşlarımız var, ailelerimiz var ve yardım yok. Kendi imkanlarımızla ufak tefek sığınaklar yaptık. Çadır yok. Çocuklarımız perişan.

Yemek yok. Gruplarda arkadaşlar bize yardım aracı gönderdiklerini yazıyorlar ama araçlar Hatay’ın girişinden geri gönderiliyor. Bir şekilde ulaşım engelleniyor.

Yollar kapalı değil. Ben havaalanı tarafında ikamet ediyordum. Yollar açık aktif. Ne AFAD ulaşabiliyor en ambulans tedarik edebiliyoruz. Kendi imkanlarımızla hastalarımıza yardım ediyoruz. Ki hastaneler de kabul etmiyor. Çok acil olanları kabul ediyor. Biz de civar şehirlere gitmeye çalışıyoruz.”

Antakya’daki başka bir vatandaş da AFAD’ın yardımları girişte topladığını ve kendisinin dağıtacağını söylediğini belirtti.

‘Yardımlar bir sisteme oturmuş değil‘

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki’ye de son durumu sorduk: “Yardımlar yavaş yavaş geliyor ama yeterli değil. Çok kötü durumda, AFAD yetişemiyor. Binaların içinden sesler geliyor. Yardımlar bir sisteme oturmuş değil. Hatay girişinden yardımları Adıyaman’a gönderiyormuş AFAD. Burada su bile dağıtmadılar daha. Hava çok soğuk barınacak bir yer yok. Mazot yok. İnsanlar perişan.”

‘Yardım gelse de haberimiz olmuyor’

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nurçin İncirli bölgedeki vatandaşlarla konuştuğum sırada Antakya’ya yardım TIR’ı geldiğini duyurdu: “Hatay Antakya Köprübaşı’nda tır geldi yardım dağıtmaya başladı paylaşabilir misiniz çevrede mahallelerde kimsenin haberi yok. Yardım gelse de haberimiz olmuyor biz tesadüfen burdayız.”