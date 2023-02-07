İşte bu: İstanbul başsavcılığından gazetecilere ‘deprem’ soruşturması

CANAN COŞKUN

Deprem bölgesinde yokluğuyla eleştirilen devlet, varlığını gazeteciler üzerinden hatırlattı. İstanbul başsavcılığı Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sözlerini gerekçe göstererek gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlattı. Yanardağ’a kurtarma çalışmaları sırasında tekbir getirilmesiyle ilgili sözleri, Aysever’e YouTube kanalında deprembilimci Ahmet Ercan’la yaptığı yayın nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlaması yöneltildi.

Sabah ve Yenişafak hedef göstermişti

Başsavcılığın açıklamasında Yanardağ ve Aysever hakkındaki soruşturmanın re’sen başlatıldığı belirtildi, ancak gazeteci Aysever ve deprembilimci Ercan’ın yayını iktidara yakın Sabah ve Yenişafak gazeteleri tarafından hedef gösterilmişti. Suçlama konusu yapılan yayında Ercan, depremde en çok yıkımın yoksul ülkelerde gerçekleştiğini söylüyor, Aysever de bu ülkelerin ‘ortak özelliğinin siyasal islam’ olduğunu belirtiyordu.

Savcılığın açıklamasında gazeteci Yanardağ hakkında da TELE1’de yayınlanan 18 Dakika programında sarf ettiği sözler sebebiyle soruşturma açıldığı belirtildi.

Yanardağ’ın kurtarma çalışmaları sırasında tekbir getirilmesiyle ilgili Twitter paylaşımlarının da soruşturma konusu edildiği öğrenildi.