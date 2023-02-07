‘Deprem soruşturmaları’ çoğalıyor: Siyaset bilimci Özgün Emre Koç gözaltında

CANAN COŞKUN

Siyaset bilimci Özgün Emre Koç, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Twitter paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme‘ suçlaması yöneltilen Koç, yarın savcılığa sevk edilecek.

Fotoğraf: Twitter

Özgün Emre Koç, Kahramanmaraş merkezli 10 kenti etkileyen depremin ardından Twitter hesabından çalışmaların yetersiz olduğunu belirten paylaşımlar yapmıştı. Koç, bugün Twitter hesabından emniyete ifade vermeye götürüldüğünü duyurdu. Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Koç’a gözaltı gerekçesi olarak enkaz altında kalan yurttaşların kurtarılmasına yönelik adımların yetersiz olduğunu söylediği tweet’i gösterildi.

Sadece Hatay'da yerleşik olan kışlalarda binlerce asker var. Komando tugayı var, her yere ulaşabilecek mekanize birlikler var, alay komutanlıkları var… Hiçbir şey yapmasalar moloz taşır, halka battaniye çorba dağıtır moral verirlerdi. Yaptırmadınız. Hainsiniz. — Özgün Emre Koç (@ozgunemrek) February 7, 2023

Koç, yarın Kartal’daki İstanbul Anadolu Başsavcılığı Basın Suçları bürosuna sevk edilecek, bu geceyi emniyette geçirecek.

Enver Aysever ve Merdan Yanardağ’la başladı

İstanbul başsavcılığı Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sözlerini gerekçe göstererek gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatmıştı.

Yanardağ’a kurtarma çalışmaları sırasında tekbir getirilmesiyle ilgili sözleri, Aysever’e YouTube kanalında deprembilimci Ahmet Ercan’la yaptığı yayın nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlaması yöneltildi.