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Yaramazlara biraz batar!

‘Deprem soruşturmaları’ çoğalıyor: Siyaset bilimci Özgün Emre Koç gözaltında

CANAN COŞKUN

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@canancoskun

Siyaset bilimci Özgün Emre Koç, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Twitter paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme‘ suçlaması yöneltilen Koç, yarın savcılığa sevk edilecek.

Özgün Emre Koç
Fotoğraf: Twitter

Özgün Emre Koç, Kahramanmaraş merkezli 10 kenti etkileyen depremin ardından Twitter hesabından çalışmaların yetersiz olduğunu belirten paylaşımlar yapmıştı. Koç, bugün Twitter hesabından emniyete ifade vermeye götürüldüğünü duyurdu. Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Koç’a gözaltı gerekçesi olarak enkaz altında kalan yurttaşların kurtarılmasına yönelik adımların yetersiz olduğunu söylediği tweet’i gösterildi.


Koç, yarın Kartal’daki İstanbul Anadolu Başsavcılığı Basın Suçları bürosuna sevk edilecek, bu geceyi emniyette geçirecek.

Enver Aysever ve Merdan Yanardağ’la başladı

İstanbul başsavcılığı Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sözlerini gerekçe göstererek gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatmıştı.

Yanardağ’a kurtarma çalışmaları sırasında tekbir getirilmesiyle ilgili sözleri, Aysever’e YouTube kanalında deprembilimci Ahmet Ercan’la yaptığı yayın nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlaması yöneltildi.

İşte bu: İstanbul başsavcılığından gazetecilere ‘deprem’ soruşturması

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Uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar Technologies, 7,7 büyüklüğündeki depremin uydu görüntülerini paylaşmaya başladı. İlk aşamada Gaziantep İslahiye’deki deprem öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşan şirket, bilgi geldikçe aktarmaya devam edeceklerini açıkladı.

Tek cümleyle durum: Ambulanslara yakıt bulunamıyor

Hastanelerin de büyük zarar gördüğü deprem bölgesinde tıbbi araç-gereç, ilaç sıkıntısı had safhaya ulaştı. Ameliyathaneler kullanılamaz durumda, ameliyat malzemeleri ise yetersiz. Hekimler, felaket bölgesinde sahra (çadır) hastaneleri kurulmasını istiyor.