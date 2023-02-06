Güneydoğu’da 7,5 büyüklüğünde deprem: Birçok ilde binalar yıkıldı, can kayıpları var

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4.17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin Gaziantep’te olduğunu, 7,8 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti. EMSC ayrıca 04:28’de Osmaniye’de 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini de ölçtü.

Deprem bölgedeki birçok ilde hissedildi. Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yıkılan binalar olduğu bildiriliyor. Sosyal medyadan birçok yurttaş enkaz altında kaldığı görüntüleri paylaşarak yardım istiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm verildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş. (AA)

Canlı blog:

06:36 Malatya Valisi Hulusi Şahin: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100’ü aşkın yaralı var, üç kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

06:22 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: İlk belirlemelere göre üç apartman tamamen yıkıldı. Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın.

Adana. (Twitter)

06:19 Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz.

06:19 AFAD’dan uyarı: Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.

06:09 NTV’ye konuşan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: İlk bilgilere göre kentimizde 10 kişi hayatını kaybetti, 16 bina yıkıldı. 18 binada çalışmalar sürüyor.

06.00: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

* Türkiye’nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri ilgili bölgelere sevk ediliyor. Bazı yerlerde ciddi trafik sıkıntıları söz konusu. Ambulans ve arama kurtarma ekiplerine yol açabilmek için vatandaşlarımızın araçları hareket ettirmemesi önem taşımaktadır.

* Cep telefonları deprem bölgeleri dışında kullanılmamalı. Sosyal medyada kirli bilgi, bu ülkeye en büyük ihanettir. Sosyal medyadaki dezenformasyonlar yanıltıcı, meşgul edici ve milletimizi üzen bir noktaya getirir.

* Şu ana kadar en büyüğü 6,6 olmak üzere 22 artçı deprem oldu. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemeli.

Osmaniye. (AA)

* 05:50 TRT Haber’e konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, Çukurova ilçesinde bir binanın tamamen yıkıldığını, AFAD ekiplerinin bu binaya sevk edildiğini söyledi.

05:47 Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, beş kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05:46 Bölgede yoğun kar yağışı ve soğuklar etkili. Depreme gece uyurken yakalanan yurttaşlar, gece soğuğunda kendilerini sokağa attı. Deprem bölgesinde iletişim ağlarında sıkıntı çıkarken trafiğin oldukça yoğun olduğu bildiriliyor.

Kahramanmaraş. (AA)

05:45 Kayseri’de valilik herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmediğini kaydetti.

05:44 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir

05:39 AFAD Genel Merkezi’nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

* Yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda şu anlık bir şey söyleyemeyiz. Açıklamalara devam edeceğiz.

* Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır.

05:39 Mezopotamya Ajansı, Diyarbakır’da yıkılan binaların fotoğraflarını geçti.

05:33 Yerbilimci Naci Görür: “Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terk edin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim.”

05:31 NTV yayınında konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç: “Yardım telefonları geliyor. Çok ciddi yıkım bilgileri geliyor. Pazarcık ilçe başkanımız ‘Çevremizdeki bütün binalarda yıkım var’ dedi.”

05:31 Depreme dair hükümetten ilk açıklama İletişim Başkanlığı’ndan geldi: “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir.”

05:30 Gazeteci Bilal Güldem, Diyarbakır’ın Ofis semtinde yıkılan sekiz katlı binanın görüntülerini paylaştı. Güldem binanın içinde çok sayıda insan olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın Ofis semtinde 8 katlı bina yıkılmış, içinde çok sayıda insan var#deprem pic.twitter.com/s2QkoyAGF1 — Bilal Güldem (@BilalGuldem) February 6, 2023

05:28 Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre saat 05.06’da Malatya Erkenek-Doğanşehir’de 4.8 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

05:26 AFAD: Saat 04.36’da merkez üssü Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05:24 Depremin üzerinden bir saatten fazla süre geçmesine rağmen AFAD’dan deprem verileri hariç herhangi bir açıklama gelmedi.

05:21 Malatya’da yıkılan binalar sosyal medyada paylaşıldı.

Tevfik Temelli caddesi arılar fırını üsttü acil AFAD itfaiye gelmesi lazım..

1 bina komple yıkıldı..

112 ulaşılamıyor..

Acillllll

Malatya İstanbul deprem pic.twitter.com/dZBrFT44eQ — KoLŞiSiN (@ysk34_) February 6, 2023

05:16 Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini kaydetti.

05:05 Gazeteci Ruşen Takva, Malatya ve Diyarbakır’da yıkılan binaların görüntülerini paylaştı.

Diyarbakır’da bir çok bina yıkıldı. pic.twitter.com/Wg3JalW5IP — Ruşen Takva (@RusenTakva) February 6, 2023

04.42: Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Twitter’dan yıkılan binalar olduğunu bildirdi: “Deprem oldu lütfen güvenli yerlere geçelim. Maalesef yıkılan binalarımız var. Rabbim korusun.”

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04:40 Anadolu Ajansı’nın geçtiği görüntülerde Kahramanmaraş’ta yıkılan binalar olduğu görülüyor.