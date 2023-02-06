Artçıların haritası: 4,5 ve üstü 42 deprem

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem pek çok artçı da üretti. Saat 19:05’e kadar büyüklüğü 4,5’in üstünde 42 artçı meydana geldi.

Kahramanmaraş. Fotoğraf: AA

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. 17:59 itibariyle can kaybı sayısı 1498.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin artçıların nerede olduğu gösterdiği bir harita paylaştı. Haritaya göre, 19:04 itibariyle 4,5’ten büyük toplam 42 artçı meydana geldi. AFAD’a göre toplam artçı sayısıysa 120’den fazla.

Merkezin kaydettiği artçılar şu şekilde:

6,7, Gaziantep

6, Göksun, Kahramanmaraş

5,8, Doğanşehir, Malatya

5,7, Malatya

5,6, Musabeyli, Gaziantep

5,6, Nurdağı, Gaziantep

5,5, Tut, Adıyaman

5,3, Adıyaman

5,2, Çelikhan, Malatya

5,2, Nurdağı, Gaziantep

5,2, Göksun, Kahramanmaraş

5,1, Hasanbeyli, Gaziantep

5,1, Kahramanmaraş