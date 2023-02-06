Okullar dört ilde iki hafta, altı ilde bir hafta tatil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da bugün itibarıyla eğitime iki hafta, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis’te ise bir hafta ara verdiklerini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4.17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saat 09:54 itibariyle toplamda 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden ağır etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da bugün itibarıyla eğitime iki hafta, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis’te ise bir hafta ara verdiklerini duyurdu.

*Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz.

*Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz.

İkinci bir duyuruya kadar üniversitelere ara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.