Hatay belediye başkanından yardım çağrısı: İmkanlarımız yetersiz

Canlı yayında yardım çağrısı yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirde 1200 civarı binanın yıkıldığını, kurtarma çalışmaları için yeterli imkanlarının olmadığını söyledi.

Deprem nedeniyle Hatay Güzelburç’ta binalar yıkıldı. (AA)

Savaş konuşurken Habertürk programcısı Fatih Altaylı da gözyaşlarını tutamadı.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Savaş şunları söyledi:

*Hatay’da durum çok kötü. Hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda çok sıkıntımız var. 1200 civarında binanın yıkıldı. Kent merkezinde en çok… Antakya, Defne, Kırıkhan başta olmak üzere her yerde yıkım var.

*Kendi imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz. İş makinesini çok sokamıyoruz. Çünkü iş makinesi girdiği zaman aşağıdaki insanlara zarar verebilir. Bu nedenle daha çok acil kurtarabileceğimiz insanlara yöneldik.

*Kurtarma için bizi arayıp isim yazdıran, bize destek verin diyen insanımız var. Sabahın beşinden beri bütün imkanlarımızla bu işi yapıyoruz ama büyük bir felaket. Bir belediyenin altından kalkamayacağı, yerel imkanlarla bu işi çözemeyeceğimiz kadar büyük bir felaket…

*Çok hızlı bir şekilde öncelikli olarak arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Burada kullanılacak alet edevata ihtiyacımız var.

*Hava 2-3 derece. Şimdi yağmur yağıyor, yarın da yağabilir. İnsanlar hipotermiden hayatını kaybedebilir, ısı kaybından… Biz hem hükümetten hem sivil toplum örgütlerinden hem hayırseverlerden yardım bekliyoruz.

*Dışarıda kalan insanlarımızın da yeme, içme, barınma ihtiyaçlarını karşılamak lazım. Yerel imkanlarımızla ne yazık ki bunu karşılamak mümkün değil.

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde 100’den fazla artçı deprem meydana geldi. 20:22 itibariyle ölü sayısı 1651.