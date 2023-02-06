Hatay’da deprem büyük yıkıma yol açtı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Hatay’ın Güzelburç mahallesinde çok sayıda bina yıkıldı.

Güzelburç mahallesinde yıkılan ve hasar gören binalar drone’la havadan görüntülendi.

Bir günde 7 üstü iki deprem

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13:00 itibariyle depremde 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı. 2 bin 818 bina da yıkıldı.

13:24’teyse 7,6’lık bir deprem daha meydana geldi.