Kahramanmaraş’ta 7,5 büyüklüğünde yeni deprem

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde saat 1:25’te 7,5 büyüklüğünde ve yaklaşık 16 km derinlikte yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD’sa depremin büyüklüğünü 7,6, merkeziniyse Elbistan ilçesi olarak açıkladı.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Orhan Tatar, 7,6’lık sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu söyledi.

Tatar, “(Kahramanmaraş) Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5- 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir” dedi.

Pazarcık’taki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (AA)

Bu deprem Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD daha önce depremin şiddetini 7,4 olarak duyurmuştu.

Kandilli Rasathanesi’ne göreyse depremin merkezi Gaziantep.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin Gaziantep’te olduğunu, 7,8 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti.

Deprem Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. En büyüğü 6,6 olmak üzere en az 100 artçı deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, can kaybının 912’ye yükseldiğini açıkladı.

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