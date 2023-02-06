CHP Hatay milletvekili ‘hala’ isyan halinde: 13 saattir devlet yok, ölü sayımız artıyor

AYŞEGÜL KASAP

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, şehirdeki son durumu Diken’e anlattı. 13 saattir bölgede hiç kimse olmadığını belirten Şahin’in sesi öfkeli ve ağlamaklıydı.

CHP’li vekil “Devletin eli burada yok. AFAD yok. Yeme içme, barınma problemleri var” dedi.

Hatay / İskenderun Fotoğraf: AA

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde 107 artçı deprem meydana geldi. 17:59 itibariyle ölü sayısı 1498.

Sabah saatlerinde Hatay’daki ve Gaziantep’te depremden kurtulan yurttaşlar bölgede yetkililerin olmadığını anlatmıştı.

CHP’li vekil Şahin de öğle saatlerinde bağlandığı canlı yayında kentte yardım çalışmalarının henüz başlatılmadığını ve yalnız bırakıldıklarını belirterek isyan etmişti.

‘300 konut kağıt oldu’

Hatay’da depremin olduğu sabah saatlerinden itibaren değişen pek bir şey olmadı.

Şahin 18:00 sularında bölgedeki durumu şöyle anlattı: “Ölü ve yaralı sayımız artıyor. Arama kurtarma için 45 dakika önce küçük küçük ekipler gelmeye başladı. Şu saat oldu arama kurtarma çalışmaları başlayamadık. Sadece İskenderun’da yaklaşık 250 can kaybımız, 500’ün üzerinde yaralımız var maalesef. 300 civarında konutumuz kağıt oldu. Sabah 4’ten bu yana 45 dakika öncesine kadar hiçbir şey yoktu. Ufak ufak geliyor. Hala yeterli değil. Devletin eli burada yok. AFAD yok. Yeme içme, barınma problemleri var. Bu konuda hala organize bile olunamadı. Battaniye yok. Hiçbir şey yok. Yatacak yer yok, çadır yok. Vatandaşlar sokaktalar. Şu anda kadar sokaktalar. Şimdi bir komite kuruldu. Onlar güya okullara yerleştirdiler.”