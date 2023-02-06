İskenderun ve Gaziantep’ten deprem çığlıkları: Hastaneler dolu, sesimizi duyun

AYŞEGÜL KASAP

7,4 büyüklüğündeki deprem Güneydoğu’daki 10 ili etkiledi. Resmi verilere göre toplamda 284 kişi öldü, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Hatay’ın İskenderun ve Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki depremzedeler Diken’e konuştu. Bulunduğu bölgeye henüz yardım ekiplerinin gelmediğini belirten yurttaşlar, arabası olanların arabalarında olmayanlarınsa dışarda beklediğini söyledi.

Depremin şokunu atlatamayan yurttaşlar konuşmakta zorlandı.

Fotoğraf: AA

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4.17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. AFAD’a göre 06:30 itibariyle can kaybı sayısı 76.

Gaziantep merkezden konuşan bir yurttaş, dışarı çıktıktan saniyeler sonra binalarının yerle bir olduğunu söyledi. Arabanın içinde beklediklerini, akrabalarındansa haber alamadıklarını belirtti.

Gaziantep Nurdağı’nda bir yurttaş aile üyelerinin yaralı olduğunu söyledi: “Ailemde yaralılar var. Dedem ve kuzenim yaralı. Hastaneler dolu. Hastalara bakılamıyor. Evimiz hasarlı, hasarlı olduğu için girmiyoruz. Arabanın içinde bekliyoruz. Ulaşan yardım yok. Lütfen sesimizi duyun. Hava çok soğuk, yağmur yağıyor. Yollar kapalı AFAD ulaşamıyor.“

İskenderun’daki yurttaş da şunları söyledi: “Gece saat 4’ten beri bekliyoruz. Gelen yok. AFAD yetkilileri yok. Şu anda gelen hiçbir yardım yok. Hava şartları kötü. Üç çoğumla birlikte arabada bekliyoruz. Yardım bekliyoruz.”