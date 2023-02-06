Hatay vekili canlı yayında isyan etti: Yalnız bırakıldık

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, bağlandığı canlı yayında kentte yardım çalışmalarının henüz başlatılmadığını ve yalnız bırakıldıklarını belirterek isyan etti.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, yalnız bırakıldıklarını söyledi. (AA)

Şahin, katıldığı Habertürk canlı yayınında sekiz saattir herhangi bir kurtarma çalışmasının yapılmadığını dile getirdi.

Yetkililere yardım çağrısı yapan Şahin, şunları söyledi:

*(İskenderun’da) 32 dairelik bir bina yıkıldı. Saat 13:00… Daha AFAD bvuraya gelmedi. Arama kurtarma çalışmaları başlamadı. Herhangi bir yardım yapılmadı. Zaten bu saatten sonra göçük altında kalanların tamamını kaybettik demektir sanırım.

*Sekiz saati geçti, henüz hiçbir kurtarma çalışması yapılamıyor. AFAD yok… Hava çok kötü, yağmurlu rüzgarlı… Battaniye, çadır ve benzeri yardımlar asla ulaşmadı. Aç bilaç insanlar sokakta; cenazelerimiz kaldırımda… Hiçbir şekilde henüz buraya bir koordinasyon sağlayacak yardım eli gelemdi.

*Vatandaş kendini kendi kurtarma işini yapıyor. Maalesef çok fena bir şekilde yalnızız ve hiçbir şekilde insanlarımıza dokunan kimse yok.

*İnanılmaz derecede yalnızız ve çok kötü bir durumdayız…. Bu saatten sonra göçük altında kalan herkesin ölü çıkacağı gibi kötü ihtimali düşünmek bile istemiyorum. AFAD buraya gelsin; artık gelsin diyorum…

*Toplanma merkezlerinde herhangi korunaklı bölümler yok. Maalesef hiçbir koordinasyon henüz sağlanamadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD daha önce depremin şiddetini 7,4 olarak duyurmuştu.

Kandilli Rasathanesi’ne göreyse depremin merkezi Gaziantep.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin Gaziantep’te olduğunu, 7,8 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti. EMSC ayrıca 04:28’de Osmaniye’de 6,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini de ölçtü.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin Gaziantep’te olduğunu, 7,8 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti.

Deprem Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. En büyüğü 6,6 olmak üzere 100 artçı deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, can kaybının 912’ye yükseldiğini açıkladı.