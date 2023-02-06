Volkan Demirel, yardım isterken gözyaşlarını tutamadı 

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 10 ilde hissedilen Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım çağrısında bulundu. Demirel, yardım istediği esnada gözyaşlarını tutamadı.

Volkan Demirel depremin vurduğu Hatay’da yardım istedi.(Instagram)

Instagram hesabından yayın açan Demirel, kısaca şunları söyledi: “Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor. Yardım istiyoruz, lütfen. Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyoruz. Çevre iller de aynı şekilde; sadece Hatay, Antakya değil. Allah rızası için, bu gece insanlar üşüyecek.”

Deprem

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4.17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saat 09:54 itibariyle toplamda 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı olduğunu açıkladı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin Gaziantep’te olduğunu, 7,8 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti. EMSC ayrıca 04:28’de Osmaniye’de 6,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini de ölçtü.