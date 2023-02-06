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Yaramazlara biraz batar!

ABD deprem için her türlü yardımı sağlamaya hazır

ABD Türkiye’ye deprem için ‘gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu’ bildirdi.

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Fotoğraf: AA

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 04:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.


Deprem Türkiye’de en az yedi ilde, Ortadoğu’daysa birçok ülkede hissedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm verildiğini bildirmişti.

Beyaz Saray’ın açıklamasında Türkiye ve Suriye’deki büyük depremin ardından ‘gerekli her türlü” yardımın sağlanmaya hazır olunduğu’ söylendi. Açıklamada Başkan Joe Biden’ın seçenekler için Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı’na talimat verdiği yazıldı.

Güneydoğu’da 7,5 büyüklüğünde deprem: Birçok ilde binalar yıkıldı, can kayıpları var

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Depremin ardından tsunami uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.