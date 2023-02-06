İYİ Partili Poyraz: Nur Dağı yerle bir olmuş durumda, çok sayıda insan enkaz altında

ALTAN SANCAR

Diken’in telefonla ulaştığı İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Osmaniye ve Gaziantep’te depremle ilgili son durumu anlattı.

Osmaniye. (AA)

Poyraz, şunları söyledi:

“Biz Osmaniye’yken ikinci deprem oldu. Biz oradayken bir minare ve üç bina yıkıldı. Yolun ortasındaydık. İnsanlar enkazdan kendi çabalarıyla sevdiklerini çıkartmaya çalışıyor. Vatandaşlar ve yerel yetkililer çalışıyor. Çok geniş bir alanda deprem ve bu kadar geniş alanda hiç kimse yetişemiyor.

En son İslâhiye’de Nur Dağı’nadoğru giderken Fevzi Paşa’dan geçtik ve insanlar çaresizce yola bakıyorlar. Binaların yıkıldığını görünce biz durduk. Binaların içinde insanlar var. Hiçbir makine yok, hiçbir keski veya alet yok. İslâhiye Fevzipaşa Mahallesi. Orada yıkılan binalar var ve henüz hiçbir yardım ulaşmamış durumda. Çok sayıda insan var enkaz altında. Enkaz altındakilerin çoğu yaşıyor ama henüz ulaşan bir yardım yok. Ekiplerin bir an evvel gelmesi gerekiyor.

‘Nur Dağı yerle bir olmuş durumda‘

Nur Dağı’na giderken geçemedik. Şimdi Gaziantep’e doğru gitmeye çalışıyoruz. Saat 08:00’den beri yollardayız. Olayı duyar duymaz harekete geçtik, gerekli koordinasyonu sağladık, Osmaniye’ye gittik. Kahramanmaraş’a geçmek istedik, ancak yollar kapalı. Oradan İslâhiye üzerinden tekrar Gaziantep’e gitmeye çalışırken, Fevzipaşa Mahallesi’nde bu dramı yaşadık. Nur Dağı yerle bir olmuş durumda. Bölgede akaryakıt bulunamıyor. Bütün istasyonlarda yakıt bulunamıyor. Telefon yok, internet yok ve bölgede akaryakıt yok.

Gaziantep Nurdağı'nda depremin enkazı arasından bir yurttaş, ağlayarak yardım çağrısında bulunuyor: "Hiçbir yardım ekibi gelmiyor. Herkes çok perişan. Sesi gelenlere bile bakamıyoruz. Lütfen yardım ekibi gönderin." Çaresizlik. pic.twitter.com/Ta19O64EGp — Mehmet Kızmaz (@MehmedKizmaz) February 6, 2023

Bölgede insanlara bere, atkı, ayakkabı, bot, mont, çadır, katalitik, gönderilmesi gerekiyor. Ekmek su ayrı bir konu, ama insanların soğuktan korunması gerekiyor. Korkunç bir soğuk var.

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi.

Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde 107 artçı deprem meydana geldi.

17:59 itibariyle ölü sayısı 1498.