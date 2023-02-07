Yakınlarını depremde kaybeden gazeteci: AFAD da ambulans da bırakıp gitti

Gazeteci Zehra Özdilek, depremde Gaziantep’teki enkaz altında kalan iki akrabasının, ‘sistemsizlik’ten müdahale edilemediği için hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazeteci Zehra Özdilek, yakınlarının ihmalden öldüğünü söyledi. (AA)

Güneydoğu’da art arda yaşanan depremlerde Gaziantep en çok sallanan 10 ilden biriydi. Çoğu bölgeye yardım ve arama kurtarma ekipleri ya ulaştırılamadı ya da geç kalındı.

Özdilek, Twitter’dan şunları yazdı: “Yeğenim ve akrabamız birbirine sarılmış halde ölü bulundular. Dün AFAD ekipleri bir delik açıp, ‘Yaşıyorlar ambulans gelip alsın‘ demişti. Ambulans gelince de ‘AFAD neden çıkarmadı, biz nasıl çıkaralım‘ deyip gitti. Bizi deprem değil bu sistemsizlik öldürdü.”

Yeğenim ve akrabamız birbirine sarılmış halde ölü bulundular. Dün AFAD ekipleri bir delik açıp, 'yaşıyorlar ambulans gelip alsın' demişti. Ambulans gelince de 'AFAD neden çıkarmadı, biz nasıl çıkaralım' deyip gitti. Bizi deprem değil bu sistemsizlik öldürdü. — zehra özdilek (@zehra_ozdilek) February 7, 2023

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Bu depremin ardından saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Şu an can kaybı 3 bin 549; yaralı sayısı 22 bin 168 olarak açıklandı.