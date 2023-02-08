Bugün saat 17:00 civarında başlayan Twitter kısıtlaması daha da genişletildi.

Fotoğraf: Reuters

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 18:20 itibariyle 9 bin 57.

Depremin ilk anından beri bilgi almak için Twitter’ı aktif olarak kullanan yurttaşlar, bölgeye yardım göndermek için de burada organize oluyor, enkaz altındaki kişilerin adresini paylaşarak sürece katkı sunmaya çalışıyordu. Twitter sayesinde bölgeden haber akışı sağlanıyordu. Enkaz altında kalanlar da seslerini duyuruyordu.

Bugün akşam saatlerinde birçok kullanıcı Twitter’da yavaşlık olduğunu ve uygulamaya zar zor girebildiğini söyledi. Bazı kullanıcılar da anca VPN’le Twitter’a girebildiğini dile getirdi.

NetBlocks’un Twitter paylaşımına göre Twitter Türkiye’de erişime kısıtlandı.

NetBlocks, şimdi de kısıtlamanın derinleştirildiğini duyurdu.

⚠️ Update: Live metrics show that the Twitter restriction in #Turkey has been extended to more internet providers. The filtering measure is likely to impact community rescue efforts underway after the series of deadly earthquakes on Monday.



📰 Report: https://t.co/CEbfgeBpvz pic.twitter.com/51j66jAydA — NetBlocks (@netblocks) February 8, 2023

NetBlocks paylaşımında, bu gelişmenin vatandaşların Twitter üzerinden yürüttüğü yardım çalışmalarını olumsuz etkileyeceği not düşüldü.