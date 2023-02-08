NetBlocks teyit etti: Hükümet, Twitter’ı kısıtladı

6 Şubat’ta 7,7 ve 7,6’lık depremlerin vurduğu Türkiye’de bugün birçok sosyal medya kullanıcısı, enkaz altındakilerin sesinin duyurulduğu Twitter’a erişim problemi yaşadığını dile getirdi. Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks, problemin uygulamaya konan erişim kısıtlamasından kaynaklandığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 13:51 itibariyle 8 bin 574.

Depremin ilk anından beri ilgi almak için Twitter’ı aktif olarak kullanan yurttaşlar, bölgeye yardım göndermek için organize olurken, enkaz altındaki kişilerin adresini paylaşarak sürece katkı sunmaya çalışıyordu. Twitter sayesinde bölgeden haber akışı sağlanıyordu. Enkaz altında kalanlar da seslerini duyuruyordu.

Bugün akşam saatlerinde birçok kullanıcı Twitter’da yavaşlık olduğunu ve uygulamaya zar zor girebildiğini söyledi. Bazı kullanıcılar da anca VPN’le Twitter’a girebildiğini dile getirdi.

NetBlocks’un Twitter paylaşımına göre Twitter Türkiye’de erişime kısıtlandı.