AFAD gönüllüsü: Her şey o kadar kısıtlı ki deprem yardımları önce gönüllülere dağıtılıyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) iki gün önceki çağrısıyla bölgeye giden bir gönüllü, yiyecek ve battaniye gibi şeylerin sınırlı sayıda olduğunu, dahası gelen yardımların öncelikle depremzedelere değil, gönüllülere dağıtıldığını söyledi.

Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 5 bin 177 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 11:30 itibariyle 7 bin 108.

6 Şubat saat 10 civarı AFAD, gönüllülerine SMS yoluyla seslendi. AFAD, gönüllülerini deprem bölgesine gönderilmek üzere Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’na çağırıyordu.

Çağrı üzerine yüzlerce gönüllü havalimanlarına akın etti. Ancak gönüllüler, koordinasyonsuzlukla karşılaştı. O gün Diken’e konuşan gönüllüler havalimanında uzun süre bekletildiklerini, yetkili göremediklerini, yönlendirme yapılmadığını, plansızlığın diz boyu olduğunu anlatmıştı. Uçağa binmek için dokuz saat bekleyenler bile vardı.

‘Ceplerimizden ödediğimiz yiyecekleri dağıttık, AFAD dağıtalım diye yiyecek vermiyor’

Diken’e konuşan bir gönüllü, dün yaklaşık altı saatlik bekleyişin ardından sabah 9 uçağına binerek deprem bölgesine geçmek üzere Elazığ’a vardığını anlattı ama AFAD Elazığ dahil hiç kimsenin haberi yoktu.

Bölgedeki yetkililere ulaşılmasıyla gönüllüler AFAD’ın Elazığ’daki merkezine götürüldü ancak durum iç açıcı değil.

Elazığ’dan Malatya’ya geçen gönüllü Diken’e konuştu.

Gönüllü, yolda yiyecek satın aldıklarını ve Elazığ’a geldiklerinde bunları dağıtıklarını dile getirdi. AFAD dağıtılması için sınırlı sayıda yiyecek vermiş ama çoğunu gönüllüler tüketmiş: “Doğal olarak gıda tüketiyoruz ve tüm dükkanlar kapalı olduğu için AFAD’dan almaktan başka şansımız yok.”

‘Sadece yarım saat alandaydık’

Gönüllü, sadece 30-40 dakika deprem alanında durduklarını, ellerindeki yiyecekleri dağıttıktan sonra merkeze döndüklerini söyledi.

Battaniyeler gönüllülere dağıtılmış

Kısıtlı olan sadece gıda değil. Battaniye gibi şeyler de yetersiz. Dün gelen battaniyeler de depremzedelere değil, gönüllülere dağıtılmış.

‘Depremzededen farkımız yok’

Dün bazı sosyal medya kullanıcıları, bölgeye giden gönüllülerin depremzededen farkının olmadığını; insana değil, gıda, battaniye ve giyeceğe ihtiyacın olduğunu belirtiyordu.

Diken’e konuşan gönüllü, durumun ‘aynen öyle’ olduğunu söyledi.