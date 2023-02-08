Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin çalışmalarını paylaştı: Gelip tutuklasınlar

CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının deprem sonrası çalışmalarını paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gelsinler tutuklasınlar” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanalrıyla deprem bölgelerinde. (CHP)

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde binlerce binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 10:54 itibariyle 6 bin 957.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün bu 10 ilde üç aylığına OHAL ilan ettiğini duyurdu.

OHAL’in sivil toplum kuruluşlarının ve muhalefet belediyelerinin deprem sonrası yardımlarını ve çalışmalarını engellendiği belirtilirken, CHP bu engellemeleri tanımadığını ilan etti.

Kılıçdaroğlu, bugün CHP’li belediye başkanlarının çalışmalarını tek tek paylaşıp meydan okudu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Hatay’da İskenderun Limanı’ndaki yangın söndürme çalışmasını paylaşan Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar” diye yazdı.

Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar. https://t.co/R0JhfkKohb — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 8, 2023

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Hatay Havaliamı’nını onarmasını da paylaşan Kılıçdaroğlu, “Kapanan Hatay Havalimanı’nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar” diye yazdı.

Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar. https://t.co/hz8v4Vuqu6 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 8, 2023

Kılıçdaroğlu, “Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar” diye yazarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kampanyasını da paylaştı.

Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar. https://t.co/btQu9zaExp — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 8, 2023

Mersin Büyükşehir Belediye’sinin kurtarma çalışmalarını da paylaşan Kılıçdaroğlu, “Biz bu enkazı kaldırırız” diye yazdı.

Biz bu enkazı kaldırırız. https://t.co/V3zVSyDagG — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 8, 2023

‘Tutuklananları serbest bırakın’

Kılıçdaroğlu, daha sonra deprem hakkındaki paylaşım ve açıklamalar gerekçe göstererek tutuklananların serbest bırakılmasını istedi: “Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var.”