Erdoğan, 25 saat sonra Beştepe’den göründü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremle ilgili 25 saat sonra tekrar kameralar karşısına çıktı.

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Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7’ydi. Bu depremin ardından AFAD, saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Uluslararası yardıma da ihtiyaç duyulabileceğinden ötürü dördüncü seviye afet alarmı verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa bir kez görünüp sessizliğe büründü. Dün, ilk depremden saatler sonra 13:04’te konuşan Erdoğan, 912 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 5 bin 385 olduğunu açıkladı. Bunun ardından Erdoğan, 25 saattir çıkıp herhangi bir açıklama yapmadı. En son 18 saat önce Twitter’dan imzalanan milli yas kararnamesini paylaştı.

25 saat sonra Beştepe’deki koordinasyon merkezinden konuşan Erdoğan, depremde can kaybının 3 bin 549’a yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan şunları söyledi: ”Yalan haber, çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri takip ediyoruz. Gün tartışma günü değil günü geldiğinde tuttuğumuz defteri açacağız. Savcılarımız, insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gereken işlemleri yapıyor.”