Türkiye sallanıyor: Deprem afetinde dördüncü seviye alarm ne demek?

Güneydoğu’daki 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır” dedi.

Peki nedir bu dördüncü seviye alarm?

Hatay’dan bir kare… Fotoğraf: AA

Dördünce seviye, bir uyarı veya alarm sırasının en üst seviyesi demek. Belirli bir durumda, örneğin deprem gibi bir afette önceki üç alarm seviyesinden daha ciddi bir uyarı anlamına geliyor. Bu seviyede diğer ülkelerden gelecek her türlü ilk yardımın kabul edilir.

Dördüncü seviye alarm kapsamının net bir tanımı yok. Bu kapsam hükümet tarafından belirleniyor ve değişebiliyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı’nda S1, S2, S3, ve S4 olmak üzere dört seviye var.

S1 yerel imkânların yeterli olduğu seviye.

S2 destek illerin takviyesine ihtiyaç duyulan seviye.

S3 ulusal desteğe ihtiyaç duyulan seviye.

S4 ise uluslararası desteğe ihtiyaç duyulan seviye.

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde 107 artçı deprem meydana geldi. 17:59 itibariyle ölü sayısı 1498.