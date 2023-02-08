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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu depremin vurduğu Osmaniye’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana ve Hatay’ın ardından Osmaniye’de depremzedelerle görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu, Osmaniye’de. (CHP)
Kemal Kılıçdaroğlu, Osmaniye’de. (CHP)

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde binlerce binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 6:15 itibariyle 6 bin 234.


Depremin vurduğu illeri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, dün Adana ve Hatay’daydı, bugünse ilk durağı Osmaniye oldu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan CHP lideri, depremzede vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

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