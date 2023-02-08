Güreş federasyonu: Göçük altındaki sporcularımızdan dördü hayatını kaybetti



Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş’ta göçük altında kalan güreşçilerden sekizinin kurtarıldığını, dördünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Federasyon, halen enkaz altında oldukları tespit edilen sporcuların da olduğunu aktardı.

Fotoğraf: AA

Federasyonun açıklamasında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın depremde yıkıldığı anımsatılarak son duruma ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

“Enkaz altından kurtarılan evlatlarımız Muhammed Gül, Hamza Çelik, Yusuf Eskisarılı, Ömer Faruk Çayır, Sezer Yıldız, Utku Doğan, İbrahim Kar ve Mehmet Emin Demir’in sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Evlatlarımız Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz’in maalesef vefat ettiklerini bildiririz.”

Halen enkaz altında oldukları tespit edilen sporcuların da olduğu kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Eray Şimşek, Ozan Datlı, Hasan Sarıtürk ve İbrahim Erdene ile ilgili AFAD yetkililerinin dinleme çalışmaları sonucu maalesef olumlu haber alınamamıştır. Sürecin en başından beri enkazın başında bizzat kurtarma çalışmalarını sürdüren hala umutla ve inançla evlatlarına ulaşmaya çalışan güreş ailemizin tüm fertlerine şükranlarımızı sunarız. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.”