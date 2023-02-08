Twitter’a erişim kısıtlaması kalktı: Bu sefer de platform kaynaklı problem var

Depremlerin etkilediği Türkiye’de hükümetin getirdiği erişim kısıtlaması, Twitter’la düzenlenen toplantı sonrası kaldırıldı fakat bu sefer de platform kaynaklı global bir problem yaşanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Bu akşam saatleri itibariyle Twitter’a erişimde zorluk baş gösterdi. Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks, sıkıntının erişim kısıtlamasından kaynaklandığını bildirdi. Yıkıcı depremlerin etkisindeki Türkiye’de hükümetin Twitter’ı kısıtlaması infial yarattı.

Milyonlarca insan Twitter’a erişimin kısıtlamasından yakınırken Anadolu Ajansı, bir bakan yardımcısının sosyal medya devinin üst düzey yönetimiyle düzenlediği toplantıda ‘sorumluluklarını hatırlattığı’nı bildirmişti. Twitter yöneticilerinin de ‘dezenformasyonla mücadele taahhüdü verdiği’ yazılmıştı.

Bu haberden sonra Türkiye’de Twitter’a erişim kısıtlaması kalktı fakat platforrm kaynaklı global bir problem devam ediyor. Tweet atmak isteyen kullanıcılar ‘günlük tweet sınırını doldurdukları’ uyarısıyla karşılaşıyor.

ABD merkezli Bloomberg haber ajansı bunu, “Eminim bunu retweet’leyemiyorsunuzdur” diye yazarak tiye aldı.

Henüz resmi bir açıklama yok.