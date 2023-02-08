Twitter kısıtlaması infial yarattı: İnsanları göz göre göre öldürüyorsunuz

Yıkıcı depremlerin etkisindeki Türkiye’de hükümetin Twitter’ı kısıtlaması infial yarattı.
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. İlk 48 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 13:51 itibariyle 8 bin 574.
Kullanıcılar, bölgeye yardım göndermek için dahi Twitter’da organize olurken, enkaz altındaki kişiler de yine Twitter’dan adresini paylaşıyordu.
Bu akşam saatleri itibariyle Twitter’a erişimde zorluk baş gösterdi. Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks, sıkıntının erişim kısıtlamasından kaynaklandığını bildirdi.
Kullanıcılar şu an ancak VPN’le girilebilen Twitter’da haberleşme hakkını geri istiyor: