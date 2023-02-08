Twitter kısıtlaması infial yarattı: İnsanları göz göre göre öldürüyorsunuz

Yıkıcı depremlerin etkisindeki Türkiye’de hükümetin Twitter’ı kısıtlaması infial yarattı.

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6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. İlk 48 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 13:51 itibariyle 8 bin 574.

Kullanıcılar, bölgeye yardım göndermek için dahi Twitter’da organize olurken, enkaz altındaki kişiler de yine Twitter’dan adresini paylaşıyordu.

Bu akşam saatleri itibariyle Twitter’a erişimde zorluk baş gösterdi. Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks, sıkıntının erişim kısıtlamasından kaynaklandığını bildirdi.

Kullanıcılar şu an ancak VPN’le girilebilen Twitter’da haberleşme hakkını geri istiyor:

Hayat kurtarılması için faydası olabilecekken Twitter a kısıtlama gelmesinin var mı bir açıklaması ? 3 gündür bir sürü faydası aşikarken.Böyle bir zamanda ? Pes — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 8, 2023

Şu an Twitter'ı kısıtlayarak yardım ulaşabilecek olan insanlara yardımın ulaşmasını engelliyor veya geciktiriyorsunuz. İnsanları göz göre göre öldürüyorsunuz. Bu hukuksuzluğu yapanların yargı önünde hesap vereceğini ilan edin lütfen @herkesicinCHP @iyiparti — Ali Gül (@avaligul) February 8, 2023

Yapılması gereken hiçbir şeyi yapmayan, bişey yapabilecek her kurumu işbilmez yanaşmalarıyla eliyle yiyip bitiren Saray Rejiminin yapamadığını halk buralardan örgütlenerek yapıyor.



Rejimse işini yapmak yerine canla başla iş yapmaya çalışanlara salça olmakla meşgul!#TWİTTERIAÇIN — Sera Kadıgil (@serakadigil) February 8, 2023

Sosyal medya hayat kurtarıyor hala. Nasıl kapatırsınız be caniler? — Hayko Bağdat (@haykobagdat) February 8, 2023

Bu halimizle vpn derdine düşürdünüz ya bizi…



Sosyal medyayı engellemek kötülüktür artık.#deprem — ÇİĞDEM KOÇ (@cigdemkc) February 8, 2023

İnsanlar enkaz altından yardım çığlıklarında bulunurken, sağ kalan depremzedelerin ihtiyaçları için ihtiyaç listeleri yayınlanırken tivitır kısıtlanır mı? Birçok insanımız bu şekilde umuda koştu, ihtiyaçlara ulaştı. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz delirdiniz mi? — Selâhattin Aydın (@selahattnaydiin) February 8, 2023

Twitterı AÇIN hemen.



HEMEN!



Haberleşme Hakkı Anayasal Haktır. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) February 8, 2023

Milletimiz inanılmaz bir dayanışma örneği gösteriyor. Hem yakınlarından haber almaya çalışan, yardım isteyenler, çocuğunu arayanlar hem de yardıma koşmak isteyenler Twitter’dan haberleşiyor. Böyle bir günde Twitter yavaşlatılmaz. Seviyeyi daha da düşürmeyin kendinize gelin artık. — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) February 8, 2023

Twitter kısıtlaması, kötülüğün son perdesi. İnsanlar burdan yardım çağrısı yapabiliyor. Yardımlar burdan organize ediliyor. Ne istiyorsunuz sağ kalanlarımızdan? Bırakın artık bizi bizimle! Gölge etmeyin. — irfan değirmenci (@degirmencirfan) February 8, 2023

Lütfen bunu yapmayın. Twitter ve sosyal medya sayesinde insanlar koordine oluyor, haberleşiyor, yardım çağrılarını paylaşıyor. Canlar kurtarılıyor bunlar sayesinde. Bu halka yapmayın bunu bugünde. Halkın haberleşme hakkını elinden almayın! Bu halk bunu hak etmiyor! İnsaf artık! — Kemal Büyükyüksel (@KBuyukyuksel) February 8, 2023

Belki bu tweet sizlere ulaşamayacak veya geç ulaşacak…



Ancak Twitterı, sosyal medyayı yavaşlatarak/engelleyerek bu enkazın altından ASLA kalkamayacaksınız! — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) February 8, 2023

5651 sayılı Yasada 7814 sayılı Yasa ile değişiklik yapıldı ekim ayında. Bu değişiklikle de bant daraltmaya ilişkin iki yeni kural getirildi. O zaman da dedik, seçim günü bile kullanılabilir bu hükümler diye. Aklımıza deprem zamanı da bu tür hükümlerin uygulanacağı gelmemişti ama. — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) February 8, 2023

Twitter'a erişimi engelleyerek enkaz altındaki insanları kurtaramazsınız. İnsanlar Twitter üzerinden yardım çağrılarını dile getiriyor ve yaygınlaştırıyor. Bu akıl dışı karardan derhal vazgeçin! — Muharrem İNCE (@vekilince) February 8, 2023

Enkazda tanıdığınız var, sosyal medyadan medet umuyorsunuz. Tweet atmaya çalışıyorsunuz ama olmuyor çünkü sosyal medya kısıtlanıyor. İletişime en çok ihtiyacın olduğu dönemde iletişime ket vuruluyor. — Burcu Karakaş (@burcuas) February 8, 2023

Arkadaş sosyal paylaşım sitelerini engellemek nedir. İnsanların deprem bölgesindeki yegane iletişimi. Söz yok artık! — Erk Acarer (@eacarer) February 8, 2023

Twitter'ı kısıtlamak halk düşmanlığıdır, bakın başka hiçbir şey değil. — —emirhan. (@EmirKhan41) February 8, 2023

Twitter’a kısıtlama getirmişler. Göze görünmez kılınca yaşanmamış mı sayılacak. Duyulmayacak, görünmeyecek mi olacak? — Akın Olgun (@akinolgun) February 8, 2023

Tehditler yetmedi, insanları gözaltına aldırmak yıldırmadı, şimdi de twitter'ı boğdular. Sırf rezillikleri, beceriksizlikleri daha fazla yayılmasın diye. — Kaan Öztürk (@mkozturk) February 8, 2023

Twitter'ı engelleyerek afetzedelerin sesini duyurabildikleri, yardım isteyebildikleri tek kanalı kapattılar. Beceriksizliklerini gizlemek için toplumsal dayanışmanın nefesini kesmek istiyorlar. Yazıklar olsun. — Timur Soykan (@timursoykan) February 8, 2023