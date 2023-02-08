Bakan yardımcısı, Twitter ekibine ‘ayar vermiş’

Türkiye’de milyonlarca insan Twitter’a erişimin kısıtlamasından yakınırken bir bakan yardımcısının sosyal medya devinin üst düzey yönetimine ‘sorumluluklarını hatırlattığı’ bildirildi.

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Bu akşam saatleri itibariyle Twitter’a erişimde zorluk baş gösterdi. Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks, sıkıntının erişim kısıtlamasından kaynaklandığını bildirdi. Yıkıcı depremlerin etkisindeki Türkiye’de hükümetin Twitter’ı kısıtlaması infial yarattı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello’yla bir toplantı düzenledi.

Videokonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda bakan yardımcısı, ‘Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları, sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar’ı gündem getirmiş.

AA, toplantıda ‘toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlar’a karşı Twitter’a ‘sorumluluklarının hatırlatıldığını’ da yazdı.

Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, ‘sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği’ başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerine dikkat çekildi.