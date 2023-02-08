İmamoğlu: İnternet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gittiği için kısıtlandığını söyleyerek “Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır” dedi.

Fotoğraf: Twitter / İBB

Akşam saatleri itibariyle Twitter’a erişimde zorluk baş gösterdi. Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks, sıkıntının erişim kısıtlamasından kaynaklandığını bildirdi. Yıkıcı depremlerin etkisindeki Türkiye’de hükümetin Twitter’ı kısıtlaması infial yarattı.

İmamoğlu, VPN’le bağlandığı Twitter’dan şunları yazdı: “Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde iken gelecek olumsuz tepkiler kamuoyuna yansımasın diye sosyal medya ve internet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır.”