Fuat Oktay, Twitter kısıtlamasını ‘teknik sorun’a bağladı

Twitter kısıtlanması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, bunun ‘teknik bir sorun’dan kaynaklandığını iddia etti.

Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks, problemin uygulamaya konan erişim kısıtlamasından kaynaklandığını bildirmişti.

Fuat Oktay, Twitter kısıtlamasıyla ilgili konuştu. (Reuters)

AFAD merkezinden konuşan Oktay, diğer sosyal medya araçlarına girilebilirken Twitter’a erişilememesi hakkında, “Benim öğrendiğim kadarıyla bazı teknik sorunlar vardı” dedi.

Ne olmuştu?

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. Can kaybı saat 18:20 itibariyle 9 bin 57.

Depremin ilk anından beri bilgi almak için Twitter’ı aktif olarak kullanan yurttaşlar, bölgeye yardım göndermek için de burada organize oluyor, enkaz altındaki kişilerin adresini paylaşarak sürece katkı sunmaya çalışıyordu. Twitter sayesinde bölgeden haber akışı sağlanıyordu. Enkaz altında kalanlar da seslerini duyuruyordu.

Bugün akşam saatlerinde birçok kullanıcı Twitter’da yavaşlık olduğunu ve uygulamaya zar zor girebildiğini söyledi. Bazı kullanıcılar da anca VPN’le Twitter’a girebildiğini dile getirdi.

NetBlocks’un Twitter paylaşımına göre Twitter Türkiye’de erişime kısıtlandı.