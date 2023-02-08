Hatay’da cezaevinde isyan: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş depremlerinin yıktığı Hatay’da bir cezaevinde isyan çıktığı, isyanın kanlı biçimde bastırıldığı bildirildi.

Sızan bir resmi bilgi notuna göre üç mahkum öldürüldü, dokuzu yaralandı. Bir cezaevi yetkilisi isyanı doğruladı ancak ölü ya da yaralı sayısı vermedi.

Hatay cezaevinde isyan çıktı. (YouTube)

Diken’in edindiği bilgilere göre Hatay T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda dün öğlen saatlerinde hükümlü ve tutukluların bulunduğu iki ayrı blokta yaklaşık yaklaşık 250 kişi koğuşları ateşe verdi.

Cezaevi idaresinin talebi üzerine Yayladağı Cezaevi Jandarma Komutanlığı’nda görevli personel isyana müdahalede etti. İsyan ve yangının büyümesinin ardından takviye kuvvetler sevk edildi.

İsyan bastırılırken 12 kişi yaralandı. Hatay Mustafa Kemal Atatürk Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan üçü hayatını kaybetti.

Cezaevi yetkilisinin aktardığına göre son durum şöyle: “Tüm tutuklu ve hükümlüler sevk edilmeye başladı. Cezaevi önünde çok sayıda otobüs var. Buradan dolu olarak bir sürü otobüs ayrılıyor. Cezaevinden duman yükseliyor ama yangın yok.“

Cezaevi, Yayladağ ilçesinin Yukarıokçular Mahallesi’nde bulunuyor. Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta. Kapasitesi 1000 kişilik.