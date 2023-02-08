Polis memuru: Enkazdan kurtardığımız kadın ambulans beklerken öldü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra arama-kurtarma çalışmaları devam etse de koordinasyon eksikliği ölümlerin artmasına neden oluyor. Bir polis memurunun enkaz altından kurtardığı kadın, saatlerce ambulans bekledikten sonra hayatını kaybetti.

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6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 5 bin 177 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 13:51 itibariyle 8 bin 574.

Arama-kurtarma çalışmalarıysa devam ediyor.

Kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüler, kurtarma görevlileri binalara ulaşabilse bile ekipman ve gıdanın hayli gecikmeli geldiğini, koordinasyonsuzluğun işleri aksattığı ve can kayıplarını artırdığını anlatıyor.

Reuters’ın aktardığına göre, adını vermek istemeyen bir polis memurunun anlattıkları, koordinasyonsuzluğun can kayıplarını artırdığına işaret etti: “Saatlerce uğraşıp bir kadını enkazdan çıkardık. Kaldırıma koyup diğer enkaz altındakilere bakmaya gittim. Sabah gün ağarana kadar kaldırımda kalmış. Ambulans bulamamış insanlar. Kurtardığımız kadın kaldırımda ambulans beklerken öldü. Aslında yüzlerce ambulans var.”