Erdoğan, depremde eksikleri söyleyenlere hakaretle karşılık verdi

Depremin üçüncü gününde Hatay’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olmak mümkün değil” dedi.

Erdoğan, depremle ilgili eksiklikleri dile getirenlere de “Namussuz“ diyerek çıkıştı.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Kahramanmaraş’ın ardından Hatay’da konuşan Erdoğan, depremle ilgili eksiklikleri dile getirenlere çıkıştı. Erdoğan şunları söyledi: ”Bu dönem birlik, beraberlik, dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütülmesini hazmedemiyorum. Bazı namussuz kişiler kampanya yaparak, Hatay’da asker, jandarma, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar.”

Erdoğan’dan satır başları şöyle:

*Eksiklikler var, şartlar ortada. Böylesine bir depreme hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. İnşallah afetin yol açtığı yıkıntıları kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız.

*Deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Ayrıca 10 ilimizi kapsayan OHAL kararı alarak süreci hızlandırdık. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz.

*Bu dönem bir birlik, beraberlik, dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna, çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazzedemiyorum, bunun yanında üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum.

*Şu anda mevcut hükümet tüm imkanlarını seferber olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı başta olmak üzere adımlarını atmış, tüm zedelere 10’ar bin lira verme kararını Kahramanmaraş’ta açıkladı.