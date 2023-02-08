Bakan Varank’ın ‘yerli battaniye’ güzellemesi tepki çekti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın deprem yardımları hakkındaki açıklamasında ‘yerli battaniye’ ve üretim vurgusu sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Varank, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Varank’ın konuşmasında öne çıkardığı konular sosyal medyanın gündemindeydi.
*Uşak’taki sanayicilerimiz, 1 milyona yakın battaniyeyi şu anda bu bölgeye gönderiyorlar. Bir kısmı ulaştı, bir kısmı şu anda yolda. Bu aslında Türkiye’nin üreten bir ülke olduğunun da göstergesi.
*Elbette ciğerimiz yanıyor, kayıplarımız bizi çok üzüyor. Ama üretim tarafında Türkiye’yi üreterek büyüyen bir ülke olma yolunda desteklemeye hükümet olarak devam edeceğiz.
Tepkilerin bazıları şöyle;