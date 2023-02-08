Bakan Varank’ın ‘yerli battaniye’ güzellemesi tepki çekti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın deprem yardımları hakkındaki açıklamasında ‘yerli battaniye’ ve üretim vurgusu sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Mustafa Varank, depremde yerli battaniye övdü. (AA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Varank, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Varank’ın konuşmasında öne çıkardığı konular sosyal medyanın gündemindeydi.

*Uşak’taki sanayicilerimiz, 1 milyona yakın battaniyeyi şu anda bu bölgeye gönderiyorlar. Bir kısmı ulaştı, bir kısmı şu anda yolda. Bu aslında Türkiye’nin üreten bir ülke olduğunun da göstergesi.

*Elbette ciğerimiz yanıyor, kayıplarımız bizi çok üzüyor. Ama üretim tarafında Türkiye’yi üreterek büyüyen bir ülke olma yolunda desteklemeye hükümet olarak devam edeceğiz.

Tepkilerin bazıları şöyle;

Bunlara insan denmez de ne denir artık ben de bilmiyorum. https://t.co/gIj08GYrdb — Barış Atay (@barisatay) February 8, 2023

Sanayi Bakanı’nın bu açıklaması belki bu atmosferde pek gündem olmayacak ama bence yıllarca anacağımız bir konuşma olacak. Battaniyeler Uşak’taki üreticilerden gelmiş, üreten bir ülkeymişiz. pic.twitter.com/CwDfyMO9Uw — Ozan Gündoğdu (@ozngndgdu) February 7, 2023

Hiç utanmıyorsunuz hiç. Sanayi Bakanı Mustafa Varank 13 milyon insanı etkilemiş, binlerce insanın hayatını kaybettiği bir depremde kalkmış battaniye üreticisini övüyor ya. Aklımızla dalga geçiyorlar. pic.twitter.com/6iQCW04wKM — Onur Öncü (@oencueonur) February 8, 2023