AKP sözcüsü: Cumhur ittifakı olarak sahadayız

Adana’ya giden AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “‘Cumhur ittifakı’ olarak hepimiz sahadayız” dedi.

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04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde 100’den fazla artçı deprem meydana geldi. 17:59 itibariyle ölü sayısı 1541.

Adana’da basına konuşan Çelik şunları dedi: “Adana’da da can kayıplarımız var, hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz. Hem AK Parti genel merkezi hem de MHP genel merkezi, milletvekillerimizi ilgili bölgelere gönderdik. Hepimiz bu çalışmalarda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Cumhur ittifakının teşkilatları sahadadır. Bütün arkadaşlarımız istenildiği takdirde yardımcı olacak şekilde bu çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyorlar.”