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Yaramazlara biraz batar!

Depremin yol açtığı yıkımda ihmali olanlar hesap verecekmiş

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremin yol açtığı yıkımda payı bulunan herkesin hesap vereceğini söyledi.

Kahramanmaraş. Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde en az 5 bin 177 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 11:30 itibariyle 7 bin 108.


Acı manzaralar, ‘deprem ülkesi’ Türkiye’de binaların deprem yönetmeliğine uygun biçimde inşa edilmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yardım ve arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyon içinde ilerlememesi de başka bir zaaf.

Diyarbakır’da konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kusurlu olanların hesap vereceğini belirterek şunları dedi: “Önceliğimiz enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Arkasından yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru olanlar varsa hepsi hesabını verecek.”

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