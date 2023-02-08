DSÖ, Türkiye için en üst seviyeden alarm verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye’nin güneydoğusu ve Suriye’nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük depremden sonra en yüksek seviye olan 3’üncü seviye acil durum ilan etti.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. Depremden hemen sonra Türkiye 4’üncü seviyede alarm vermişti.

DSÖ’nün en üst seviyedeki acil durum kararını Avrupa direktörü Dr. Hans Kluge duyurdu: “Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep’teki ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdirle karşılıyorum. Uluslararası toplumu desteği artırmaya devam etmeye, Türkiye hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum.”