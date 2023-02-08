Alman merkezden İç Anadolu’da ‘yeni deprem’ uyarısı

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra İç Anadolu bölgesinde yakın gelecekte yeni ve büyük depremlerin meydana gelebileceğine dair uyardı.

Adana. (Fotoğraf: Reuters)

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde binlerce binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 10:54 itibariyle 6 bin 957.

Bu depremlerin ardından şu an olmasa da yakın gelecekte başka şiddetli depremlerin meydana gelebileceği uyarıları yapılıyor. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan-Bingöl fayı hakkında, “Burası yakında kırılır. Çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum” demişti. Benzer uyarılardan birisi de Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) yetkilisi Prof. Marco Bohnhoff’tan geldi.

DW Türkçe‘nin Alman resmi ajansından aktardığına göre Bohnhoff, afet bölgelerinde ‘platolardaki stresin yeniden dağılımı’ nedeniyle yakın gelecekte de benzer büyüklükte depremlerin meydana gelebileceğini söyledi.

Tehlikenin henüz geçmediğini belirten Bohnhoff, şunları söyledi:

* Muhtemelen bölgedeki son güçlü deprem değildi. Özellikle merkez üssün kuzeydoğusu ve iç kesimlerde yeni depremler meydana gelebilir.

* Ana depremin olduğu bölgede yeni artçı şok olasılığı azalmış durumda. En güçlü artçılar depremden hemen sonra meydana geldi.

* 7,8 büyüklüğündeki bir deprem, böyle bir kıtasal levha sınırında meydana gelebilecek neredeyse en güçlü sarsıntı.

* Bu depremlerin İstanbul’daki bir depremi etkilemesi çok zayıf ihtimal.

* Her ne kadar halihazırda kullanılabilecek bazı erken uyarı sistemleri mevcut olsa da böylesine sıra dışı bir durumda, kullanılan sistem ne olursa olsun, erken uyarı fazla işe yaramazdı. Çünkü depremin merkez üssünün, yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesinin hemen yakınında olmasından dolayı uyarılar için yeterince zaman olmazdı. Ayrıca, bu tür erken uyarı sistemleri oldukça karmaşık.