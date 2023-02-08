Muğla valiliği, belediyenin yardımlarına ‘kondu’

Muğla valiliği, CHP’li Bodrum belediyesinin deprem yardım TIR’ını durdurup kendi pankartını astı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.

İktidarın koordinasyonsuzluğu tepkilere neden olurken muhalefet belediyeleri ve partileri deprem bölgelerine yardım ulaştırmak için seferber oldu.

CHP’li Bodrum belediyesi de bunlardan biri, ama ulaştırmaya çalıştığı yardımlara Muğla valiliği ‘kondu.’ Valilik, Bodrum belediyesine ait yardım TIR’ını durdurarak, önüne valiliğin logosunun yer aldığı pankartı astı.

O anlar şöyle görüntülendi:

Propaganda valiliği

Söz konusu valilik, daha önce AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın propaganda videosunu yayınladığı için tepki çekmişti.