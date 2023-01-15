Muğla Valiliği, Twitter’dan AKP propagandası yaptı: Yoruma kapatıldı

Muğla Valiliği, Twitter adresinden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın propagandasını içeren bir video paylaştı. Gelen eleştirilerin ardından gönderi yoruma kaptıldı, önceki yorumlarsa gizlendi.

Muğla Valiliği, AKP propagandası yaptı. (Muğla Valiliği)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı’nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması’nın ardından Fethiye’ye geçerek açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan’ın mitingine dönüştürülen etkinlik, partilere karşı mesafeli olması gereken Muğla Valiliği, tarafından hazırlanan videoyla propagandaya dönüştürüldü.

Gelen yorumlardaysa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen’in bu hesapları yönettiği hatırlatıldı.

Daha sonra paylaşımını yorumlara kapatan valilik, gelen eleştirileri de gizledi.

Atatürk yerine Erdoğan

Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın medyaya servis ettiği fotoğraflardaysa Mustafa Kemal Atatürk yerine Erdoğan’ın portresinin yer alması da dikkat çekiyor. Odada Atatürk fotoğrafı yer alsa da Tavlı, daha çok Erdoğan’ın yer aldığı fotoğrafları servis ediyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar Valimiz Sayın Orhan Tavlı’yı Ziyaret etti. pic.twitter.com/6fJbP6MmDX — Muğla Valiliği (@tcmuglavaliligi) January 11, 2023

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Oğuz Akarfırat Valimiz Sayın Orhan Tavlı’yı ziyaret etti. pic.twitter.com/s6AsvAONiW — Muğla Valiliği (@tcmuglavaliligi) January 11, 2023

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Muğla İl Başkanı Samet Yüce, Valimiz Sayın Orhan Tavlı’yı ziyaret etti. pic.twitter.com/BvVLxSKegL — Muğla Valiliği (@tcmuglavaliligi) January 11, 2023

Özgür Özel ne demişti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve ve ‘Ebabil Harekatı’ adlı gruba dikkat çekmişti.

Emin Şen’in 4 Ekim 2016’dan itibaren bakan danışmanı olduğunu belirten Özel, “Emin Şen, Süleyman Soylu’yla il il dolaşıp trollük dersleri verdiği kişidir” deyip Şen’in aldığı ihaleleri de anlatmıştı. Özel, Şen’in Jandarma ve Emniyet’in resmi Twitter hesabına erişimi olduğunu da söylemişti.