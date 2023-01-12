‘Trolbaşı’ Emin Şen, Süleyman Soylu’nun danışmanı olarak valiyi ziyaret etmiş

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in adını duyurduğu ve İçişleri Bakanlığı’nın “Devlet memuru değil” dediği Emin Şen, Aydın valisini ‘bakan danışmanı’ olarak ziyaret etmiş.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dün duyurduğu ve ‘çok gizli’ dediği dosyayı açıkladı. Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve Ebabil Harekatı’na dikkat çekti.

Özel, Şen için “Emin Şen, 4 Ekim 2016’dan itibaren bakan danışmanı, sosyal medya hesabını 2010’dan beri kullanıyor. Emin Şen, Süleyman Soylu ile il il dolaşıp trollük dersleri verdiği kişidir” dedi.

Aydın Valiliği’nin Şen’i ‘İçişleri bakanı danışmanı’ olarak ağırladığı ortaya çıktı.

Valiliğin sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre Şen, 25 Haziran 2020’de valilikte kabul edildi.

Dönemin valisi Hüseyin Aksoy’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Şen bu ziyareti danışman sıfatıyla yapmış.