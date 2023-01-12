Özgür Özel: Soylu’nun trol ordusunun başındaki isim Emin Şen

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dün duyurduğu ve “Çok gizli” dediği dosyayı açıkladı. Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve Ebabil Harekatı’na dikkat çekti.

Fotoğraf: AA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘çok önemli’ bir dosya açıklayacağını duyurmuş; “Bu dönemlerde ‘Bir gün sonra bir şey açıklayacağım’ demenin nasıl bir risk olduğunun hepimiz farkındayız. Ama bu korku iklimine hapsolmayız, başımıza gelebilecek en kötü senaryo için bile üç tane tedbirimiz var” demişti.

Bugün kameralar karşına geçen Özel, Soylu’nun AKP öncesi siyasi hayatını anlattı.

Daha sonra dosyayı açıklayan Özel, şunları kaydetti:

*İçişleri bakanı olduğundan beri onun bir trol ordusu olduğunu biliyoruz.

*Emin Şen. 4 Ekim 2016’dan itibaren bakan danışmanı. Sosyal medya hesabını 2010’dan beri kullanıyor. Emin Şen, Süleyman Soylu ile il il dolaşıp trollük dersleri verdiği kişidir.

*Biz kendisini Trabzonlu bütün milletvekilleriyle birlikte 2013’teki değerlendirme toplantısında görüyoruz. 2020’de birlikteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tanıtım filminde bile gözüküyor.

*Devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de şirket kurma yasaklarına ve şirket yöneticiliği yasağına tabidir. Emin Şen’e ait Native Teknoloji var. Bu şirkette Erkan Gül, Burak Gül ve Erkan Şen var. Ama bir şirket daha var ki 2010’dan beri Emin Şen tarafından kurulmuş.

Şen’in şirketine 644 bin dolar

*Bir bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketinin eski ortaklarının genç sivillerin olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük. SM360 Ajansı…

*Emin Şen’in şirketi, Soylu’nun sosyal güvenlik bakanı olduğu dönemde bakanlıktan 644 bin 552 dolarlık ihale kazandı.

‘Ebabil Hareketi’ne 23 milyon lira’

(Ebabil Hareketi’nin mesajlaşmalarını gösterip) Bu arkadaşlar sosyal yönetimi yapıyorlar. Faturayı kesip parayı almışlar ama paraları dağıtmışlar. Ebabil Harekatı Telegram kanalı… Buzdağının küçük kısmında 23 milyon TL’lik bu şirkete verilmiş ihale gördük. Doğrudan hizmet alımında ise inanılmaz bir para akışı olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlar ne iş yapıyorlar? Sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Bu paraları dağıtıyorlar.