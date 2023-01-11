Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açıklayacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yarın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘büyük bir dosya’ açıklayacağını duyurdu.
Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, şunları söyledi:
*Süleyman Soylu, sen yarını bekle. Yarın burada bir büyük dosya açıklanacak. Yarın burada Süleyman Soylu’nun cevap vermesi gereken, cevabından kaçamayacağı, yine kimyasının bozulacağı bir dosya hazırlanacak.
*Böyle açıklamalar bu dönemde riskli. Kamuoyu merak etmesin, Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak bir durumda olursa o dosyayı açıklayacak en az üç arkadaşıma daha birer örneği teslim edildi.
*Bu dönemlerde ‘Bir gün sonra bir şey açıklayacağım’ demenin nasıl bir risk olduğunun hepimiz farkındayız. Ama bu korku iklimine hapsolmayız, başımıza gelebilecek en kötü senaryo için bile üç tane tedbirimiz var.