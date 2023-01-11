Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açıklayacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yarın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘büyük bir dosya’ açıklayacağını duyurdu.

CHP, Süleyman Soylu dosyasını yarın açıklayacak. (AA)

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, şunları söyledi:

*Süleyman Soylu, sen yarını bekle. Yarın burada bir büyük dosya açıklanacak. Yarın burada Süleyman Soylu’nun cevap vermesi gereken, cevabından kaçamayacağı, yine kimyasının bozulacağı bir dosya hazırlanacak.

*Böyle açıklamalar bu dönemde riskli. Kamuoyu merak etmesin, Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak bir durumda olursa o dosyayı açıklayacak en az üç arkadaşıma daha birer örneği teslim edildi.

*Bu dönemlerde ‘Bir gün sonra bir şey açıklayacağım’ demenin nasıl bir risk olduğunun hepimiz farkındayız. Ama bu korku iklimine hapsolmayız, başımıza gelebilecek en kötü senaryo için bile üç tane tedbirimiz var.