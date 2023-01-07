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Yaramazlara biraz batar!

Tweet’ini yanıta kapatan MHP’li Yalçın, CHP’li Özel’in diline düştü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkıştı. Tweet’lerini yanıta kapatan Yalçın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in diline düştü.

Özgür Özel ve Semih Yalçın. (Fotoğraflar: AA)

Kılıçdaroğlu dün, öldürülen eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş ile ilgili sessizliğini koruyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, şunları demişti: “Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, üç-beş torbacıyla geçiştiremezsin.”


Semih Yalçın da Twitter’dan Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Sekiz tweet atan Yalçın ilk olarak şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu ve yancıları aday belirleme sürecinde çuvalladığından, dikkatleri üzerlerinden uzaklaştırıp başka noktalara sevk etmeye çalışıyor. MHP’ye sardırma çabaları bu yüzden.” Yalçın ayrıca, tweetlerini yoruma kapadı.

Bunun üzerine Özgür Özel de Yalçın’a yanıt verdi. Özel, şunları dedi: “Bir talimatla 180 derece döndünüz. Düşmanınıza dost dostunuza düşman oldunuz. Altı seçmeninizden beşini kaybettiniz. Onlar da ne kadar kötü olabildiğinizi gördü. Evlatlarınıza taziye veremeyen, yorumlara kapamadan tweet dahi atamayan hale geldiniz.”

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