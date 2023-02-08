Yardımlar Hatay’a ulaştı: Bugün dağıtılacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, yardımların kente ulaştığını, bugün dağıtıma başlanacağını duyurdu.
Savaş’ın mesajı şöyle: “Değerli hemşehrilerim. Yardımlarımız geldi. Başta bebek maması olmak üzere temel ihtiyaçları bugün dağıtacağız. Herkes mahallesinde beklesin. Elinde pikap ve küçük kamyoneti olanları destek dağıtımı için Expo alanına bekliyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız.”
AFAD’sa ihtiyaç listesi yayınlamaya devam ediyor. Son yayınlanan liste şöyle:
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde en az 5 bin 177 yıkıldı.