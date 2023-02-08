Yardımlar Hatay’a ulaştı: Bugün dağıtılacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, yardımların kente ulaştığını, bugün dağıtıma başlanacağını duyurdu.

Depremin vurduğu Hatay. (Reuters)

Savaş’ın mesajı şöyle: “Değerli hemşehrilerim. Yardımlarımız geldi. Başta bebek maması olmak üzere temel ihtiyaçları bugün dağıtacağız. Herkes mahallesinde beklesin. Elinde pikap ve küçük kamyoneti olanları destek dağıtımı için Expo alanına bekliyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız.”

Değerli hemşehrilerim. Yardımlarımız geldi. Başta bebek maması olmak üzere temel ihtiyaçları bugün dağıtacağız. Herkes mahallesinde beklesin. Elinde pikap ve küçük kamyoneti olanları destek dağıtımı için Expo alanına bekliyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız — Lütfü Savaş 🇹🇷 (@DocDrLutfuSavas) February 8, 2023

AFAD’sa ihtiyaç listesi yayınlamaya devam ediyor. Son yayınlanan liste şöyle:

Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz.



Öncelikli İhtiyaç Listesi ⬇️ pic.twitter.com/DCFr43kq3m — AFAD (@AFADBaskanlik) February 8, 2023

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde en az 5 bin 177 yıkıldı.